LIVE Paolini-Sasnovich 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | entrano in campo le giocatrici

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026. La partita è ancora all'inizio, con entrambe le giocatrici che stanno affrontando i primi scambi in modo attento e concentrato. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i risultati della sfida, che promette di essere equilibrata e ricca di suspense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro errore con il rovescio per la bielorussa. Partenza molto contratta per entrambe 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Sasnovich, messa in difficoltà dalla grande profondità trovata dai colpi dell'azzurra. 30-40 Lungo il rovescio dal centro di Paolini Seconda 30-30 Paolini strappa il movimento con il dritto 30-15 Lunga la risposta di rovescio della bielorussa. 15-15 Paolini spinge con il rovescio in uscita dal servizio, non contiene Sasnovich 0-15 Paolini perde il controllo del rovescio Al servizio Jasmine Paolini PRIMO SET 1.44 Termina il warm-up.

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

#Paolini- #Sasnovich Jasmine affronta domenica 18 gennaio all'1 ora italiana. la russa nel primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà visibile in diretta sui canali Eurosport, anche Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e x.com

