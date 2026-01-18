LIVE Italia-Ungheria Europei pallamano 2026 in DIRETTA | serve un colpaccio per rimanere in corsa

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Ungheria, valida per la seconda giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Seguiremo insieme l'incontro per aggiornamenti in tempo reale sui momenti salienti e l’andamento della partita, offrendo un resoconto preciso e sobrio dell’evento sportivo. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa importante sfida.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria, partita valevole per la seconda giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Gli azzurri tornano in campo a Kristianstad Arena di Kristianstad (Svezia) per una partita decisiva per la qualificazione alla seconda fase: l'Italia è chiamata all'impresa contro l'Ungheria per rimanere in corsa. L'Italia è uscita sconfitta dalla sfida contro l'Islanda, la nazionale, sulla carta, più forte di questo raggruppamento. Contro la formazione islandese gli azzurri sono stati battuti per 39-26, in una partita che ha messo in luce tutta la differenza tra una nazionale in lotta per la zona medaglie ed una che, seppur in grande crescita negli ultimi anni, fatica a qualificarsi alle massime competizioni internazionali.

L’Italia e gli EHF EURO 2026 presentati su Sky Sport 24: tutte le sfide degli azzurri in diretta TV e su YouTube; Dove vedere in tv Italia-Ungheria, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming; Pallamano, Europei maschili: gli Azzurri su Sky; L’Italia torna in campo agli EHF EURO 2026: azzurri alle 20:30 contro l’Ungheria (diretta Sky Sport Arena e YouTube).

