LIVE Italia-Ungheria Europei pallamano 2026 in DIRETTA | serve un colpaccio per rimanere in corsa
Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Ungheria, valida per la seconda giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Seguiremo insieme l'incontro per aggiornamenti in tempo reale sui momenti salienti e l’andamento della partita, offrendo un resoconto preciso e sobrio dell’evento sportivo. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa importante sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria, partita valevole per la seconda giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Gli azzurri tornano in campo a Kristianstad Arena di Kristianstad (Svezia) per una partita decisiva per la qualificazione alla seconda fase: l’Italia è chiamata all’impresa contro l’Ungheria per rimanere in corsa. L’Italia è uscita sconfitta dalla sfida contro l’Islanda, la nazionale, sulla carta, più forte di questo raggruppamento. Contro la formazione islandese gli azzurri sono stati battuti per 39-26, in una partita che ha messo in luce tutta la differenza tra una nazionale in lotta per la zona medaglie ed una che, seppur in grande crescita negli ultimi anni, fatica a qualificarsi alle massime competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it
