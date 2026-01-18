LIVE Italia-Ungheria 3-3 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | buona partenza degli azzurri

Segui con noi la diretta della partita di pallamano tra Italia e Ungheria, valida per gli Europei 2026. La gara si è aperta con un buon avvio degli azzurri, che si stanno confrontando con una prima inferiorità. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti sul punteggio e le fasi salienti dell’incontro.

Due minuti fischiato a Romei. L'Italia giocherà la prima inferiorità del match. 7.37 Gol. Pallone dentro per Rosta, che batte Ebner. Italia-Ungheria 3-4 6.31 Gol. Risposta immediata dei magiari che battono veloce e trovano la rete con Imre. Italia-Ungheria 3-3 6.19 Gooooooooooool!! Savini ruba un grande pallone, Romei scarica a Simone Mengon che non sbaglia. Italia-Ungheria 3-2 5.50 Goooooooool!! Marco Mengon finta di andare all'esterno, poi si butta dentro e lascia andare il braccio. Italia-Ungheria 2-2 5.14 Ancora una parata di Palasics, questa volta su Pirani.

La partita tra Italia e Islanda negli Europei di pallamano 2026 si sta svolgendo in diretta, con ritmi sostenuti e una buona partenza degli azzurri. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informato sull’andamento del match, che vede entrambe le squadre impegnate in una sfida equilibrata. Qui troverai tutte le novità e i momenti salienti di questa gara importante. LIVE Italia-Islanda 25-37, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: buona reazione degli azzurri

Segui in tempo reale la partita Italia-Islanda valida per gli Europei di pallamano 2026. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi e risultati. Al momento, gli azzurri mostrano una buona reazione, con azioni offensive efficaci e segnature importanti. Resta con noi per non perdere gli aggiornamenti sul punteggio e sulle prestazioni delle squadre. «Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l'Italia affronta l'Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam

