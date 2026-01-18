Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Ungheria agli Europei di pallamano 2026. La sfida, valida per la fase finale del torneo, vede gli azzurri impegnati in una gara difficile. Qui puoi aggiornarti costantemente con le ultime notizie e i risultati in diretta, per restare informato sulle emozioni e le dinamiche di questa importante competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53.22 L’Italia arriva ancora bene sui 6 metri e va al tiro con Marco Mengon, ma para ancora Bartucz che con braccio esterno e testa chiude lo specchio. 53.11 Due minuti per Ilic. Superiorità numerica per l’Italia, ultima speranza per gli azzurri 52.52 Sono quasi 7 minuti che l’Italia non segna. Gli azzurri stanno attaccando bene, ma Bartucz ha messo a segno 5 parate consecutive che rischiano di segnare il match 52.30 Penetrazione di Savini, para ancora Bartucz. In parità numerica l’Italia torna a giocare senza pivot, con l’assetto che tanto aveva dato difficoltà all’Ungheria. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Ungheria 23-27, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: si allontana il sogno degli azzurri

LIVE Italia-Ungheria 23-27, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: grande reazione degli azzurri

Segui in tempo reale Italia-Ungheria, valida per gli Europei di pallamano 2026.

LIVE Italia-Ungheria 6-6, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri

Segui la cronaca in tempo reale di Italia-Ungheria, partita valida per gli Europei di pallamano 2026. Gli azzurri hanno iniziato bene, con un risultato di 6-6.

«Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l’Italia affronta l’Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam - facebook.com facebook