LIVE Italia-Ungheria 23-27 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | grande reazione degli azzurri

Segui in tempo reale Italia-Ungheria, valida per gli Europei di pallamano 2026. La partita si sta svolgendo con continui aggiornamenti sul punteggio e le azioni principali. Resta con noi per tutte le notizie e i momenti chiave di questa sfida, che vede un deciso rientro degli azzurri. Aggiorna la pagina per non perdere gli sviluppi più recenti della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49.54 Parata di Bartucz che chiude lo specchio a Savini sul tiro dai 6 metri Rientra Parisini, l’Italia torna a giocare con il pivot in questa superiorità numerica 49.41 Annullato il gol di Marco Mengon per un fischio leggermente precedente degli arbitri per un due minuti di Sipos. Time out Italia 49.14 Gol di Imre dall’angolo. Italia-Ungheria 23-27 48.54 Noooo. Manojlovic schiaccia troppo il tiro dai 6 metri con la palla che termina alta. 48.11 Gol di Hanusz che in penetrazione passa sotto le gambe di Ebner. Italia-Ungheria 23-26 Al momento lascia un po’ di perplessità l’arbitraggio: prima un fallo non fischiato su Simone Mengon, che ha portato alla rete l’Ungheria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 23-27, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: grande reazione degli azzurri LIVE Italia-Ungheria 10-11, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: grande reazione degli azzurri

LIVE Italia-Ungheria 10-11, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: grande reazione degli azzurri

LIVE Italia-Ungheria 6-6, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri

«Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l'Italia affronta l'Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam

