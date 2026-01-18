Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Ungheria agli Europei di pallamano 2026. Aggiornamenti costanti sull’andamento della partita, risultati e momenti salienti, per restare informato sull’evoluzione del match. Clicca qui per aggiornamenti in diretta e non perdere le ultime novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 Gooooooooooool!! Palasics para sul tiro di Parisini, ma Prantner recupera il pallone e fa ripartire l’azione azzurra che porta alla rete di Simone Mengon. Italia-Ungheria 11-12. 21.25 Penetrazione di Simone Mengon che porta ad un fallo di Sipos che costa un due muniti all’ungherese. 21.12 Rete di Onodi-Janoskuti che assorbe bene il colpo e trova la rete. Italia-Ungheria 10-12. 20.13 Goooooooooooooooool!! Parato il tiro di Savini, Prantner arriva per primo sul pallone vagante, alza la traiettoria e trova la prima rete del match. Italia-Ungheria 10-11 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 10-11, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: grande reazione degli azzurri

«Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l’Italia affronta l’Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam - facebook.com facebook