Benvenuti alla diretta dell'Australian Open 2026. Tra pochi minuti, l’italiano Flavio Cobolli scenderà in campo per il suo debutto nel primo Slam del calendario tennistico internazionale. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna novità sulla sua prestazione e sui risultati della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:35 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi, manca poco meno di mezz’ora al debutto del portacolori italiano Flavio Cobolli nel primo Grande Slam della stagione. Rimanete sintonizzati per seguire la nostra DIRETTA LIVE punto dopo punto. Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match in quel di Melbourne del nostro portacolori Flavio Cobolli. Il tennista romano se la vedrà al primo turno contro il qualificato franco-britannico Arthur Fery. Il numero 185 del mondo è infatti nato a Sèvres, in Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: manca poco al debutto dell’azzurro nel primo Grand Slam della stagione

Leggi anche: Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta

Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta; LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato britannico all’esordio notturno; Si parte con Cobolli e Paolini: il programma; Australian Open: dove vedere le gare di oggi in tv e streaming.

LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato britannico all’esordio notturno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:35 Buonasera a tutti amici di OA Sport! oasport.it