LIVE Cobolli-Fery Australian Open 2026 in DIRETTA | manca poco al debutto dell’azzurro nel primo Grand Slam della stagione
Benvenuti alla diretta dell'Australian Open 2026. Tra pochi minuti, l’italiano Flavio Cobolli scenderà in campo per il suo debutto nel primo Slam del calendario tennistico internazionale. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna novità sulla sua prestazione e sui risultati della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:35 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi, manca poco meno di mezz’ora al debutto del portacolori italiano Flavio Cobolli nel primo Grande Slam della stagione. Rimanete sintonizzati per seguire la nostra DIRETTA LIVE punto dopo punto. Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match in quel di Melbourne del nostro portacolori Flavio Cobolli. Il tennista romano se la vedrà al primo turno contro il qualificato franco-britannico Arthur Fery. Il numero 185 del mondo è infatti nato a Sèvres, in Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta
Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming
Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta; LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato britannico all’esordio notturno; Si parte con Cobolli e Paolini: il programma; Australian Open: dove vedere le gare di oggi in tv e streaming.
LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato britannico all’esordio notturno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:35 Buonasera a tutti amici di OA Sport! oasport.it
Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - reggiotv.it
Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà Flavio Cobolli, numero 20 ... oasport.it
AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook
#Cobolli- #Fery Flavio sfida all'1 ora italiana di domenica 18 gennaio il britannico al primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Disc x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.