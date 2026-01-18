LIVE Cobolli-Fery 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro parte bene al servizio
Segui in tempo reale il primo set tra Cobolli e Fery agli Australian Open 2026. L’azzurro inizia bene al servizio, portandosi avanti 1-0 con un diritto vincente giocato a metà campo. Aggiorna questa pagina per tutte le novità e i punteggi aggiornati durante il match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Diritto vincente giocato a metà campo di Flavio. Il primo game del match è suo. 40-15 In rete il rovescio lungolinea del britannico. 30-15 Servizio interno vincente del romano. 15-15 In rete la volée di rovescio in allungo di Fery. 0-15 Doppio fallo dell’italiano. 1:14 Ci siamo! Cobolli è pronto a servire. 1:10 I due si affrontano per la prima volta nel circuito maggiore. Ci sono in realtà altri precedenti, ma appartengono a tornei giovanili giocati in passato. 1:07 Fery ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. 1:05 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
