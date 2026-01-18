LIVE Biathlon Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | si parte alle 12.30 Vittozzi a caccia di Hanna Oeberg

Segui in diretta l’Inseguimento femminile di Biathlon a Ruhpolding 2026, con inizio alle 12.30. La gara vede Vittozzi impegnata nella sfida contro Hanna Oeberg. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale. La copertura prosegue con la diretta dell’inseguimento maschile dalle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.00 12:27 Quattro i forfait arrivati nelle ultime ore. Non partiranno l’estone Ermits, la francese Simon, la norvegese Knotten e la belga Lie. 12:23 Top ten della sprint racchiusa in 43 secondi. Potrà succedere di tutto con Dorothea Wierer che deve rimontare dopo il 16° posto. L’azzurra è staccata di 52 secondi dalla vetta. 12:18 Tutte a caccia di Hanna Oeberg. La svedese scatterà dalla prima posizione dopo la splendida vittoria nella sprint. Ad 8 secondi di distanza partirà la francese leader di Coppa del Mondo Lou Jeanmonnot, a 12 la nostra Lisa Vittozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale la finale femminile di biathlon a Ruhpolding 2026, con aggiornamenti su Hanna Oeberg, Jeanmonnot e Vittozzi. La cronaca include i risultati, i pettorali di partenza e gli sviluppi della gara. Resta aggiornato per tutte le novità e le posizioni delle atlete durante questa competizione internazionale di biathlon.

Benvenuti alla diretta dell'inseguimento femminile di Ruhpolding 2026, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Seguiremo in tempo reale le performance delle atlete, con particolare attenzione a Lisa Vittozzi e alle sfide contro Oeberg e Jeanmonnot. Restate con noi per aggiornamenti puntuali e dettagli sulla competizione.

