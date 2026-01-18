Segui in tempo reale l’inseguimento femminile di biathlon a Ruhpolding 2026. Jeanmonnot si mantiene in testa dopo due poligoni, mentre Vittozzi si avvicina al gruppo di testa. Aggiorna la pagina per gli ultimi aggiornamenti e risultati in diretta. La copertura include anche l’inseguimento maschile, disponibile dalle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.00 12:49 Impeccabile Jeanmonnot, che impiega 26 secondi per ricavare il 5 su 5 in piedi. Sbaglia Elvira Oeberg, doppio errore di Lisa Vittozzi. Nulla da fare oggi. 12:48 Siamo al terzo poligono, il primo in piedi. 12:47 Continua a perdere terreno Lisa, che paga ora 26 secondi dalla testa. Vittozzi sceglie di proseguire con il suo passo senza forzare ed è nel mirino di un gruppetto trainato dalla norvegese Kirkeeide. 12:46 Elvira Oeberg stacca Vittozzi e si lancia all’inseguimento di Jeanmonnot. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Jeanmonnot in fuga dopo due poligoni, bene Vittozzi

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Oeberg e Jeanmonnot

Benvenuti alla diretta dell'inseguimento femminile di Ruhpolding 2026, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Seguiremo in tempo reale le performance delle atlete, con particolare attenzione a Lisa Vittozzi e alle sfide contro Oeberg e Jeanmonnot. Restate con noi per aggiornamenti puntuali e dettagli sulla competizione.

LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Hanna Oeberg perfetta. Trionfo della svedese su Jeanmonnot e Vittozzi

Segui in tempo reale la finale femminile di biathlon a Ruhpolding 2026, con aggiornamenti su Hanna Oeberg, Jeanmonnot e Vittozzi. La cronaca include i risultati, i pettorali di partenza e gli sviluppi della gara. Resta aggiornato per tutte le novità e le posizioni delle atlete durante questa competizione internazionale di biathlon.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ANCORA WIERER, Secondo podio consecutivo. Vince LOU JEANMONNOT | HIGHLIGHTS

Cig/CpI Biathlon: Mariotti Cavagnet d’argento nell’Inseguimento in Valdidnetro (SO) Seconda giornata dei Campionati italiani Juniores, Giovani e Aspiranti, e anche tappa di Coppa Italia, con l’assegnazione in Valdidentro (Sondrio) dei titoli dell’Inseguimento, - facebook.com facebook

Giacomel, vince la prova ad inseguimento di biathlon di Oberhof, dopo aver dominato la gara sprint . E’ il miglior risultato maschile azzurro di sempre x.com