LIVE Arnaldi-Rublev Australian Open 2026 in DIRETTA | montagna da scalare all’esordio

Benvenuti alla diretta del primo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev. Seguiremo passo passo gli sviluppi di questa sfida, offrendo aggiornamenti in tempo reale. Rimanete con noi per restare informati sugli eventi più importanti di questa partita, in un racconto dettagliato e accurato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2026 tra Matteo Arnaldi ed il russo Andrey Rublev. Quinto confronto diretto tra i due tennisti con la situazione in perfetta parità. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno il qualificato portoghese Jaime Faria, che domenica ha superato in 4 parziali il belga Aleander Blockx. Arnaldi, ventiquattrenne sanremese, arriva al primo Slam stagionale con l’incognita della condizione fisica. Il ligure si è infatti ritirato prima del match di secondo turno di qualificazione dell’ATP 250 di Brisbane per un problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Andrey Rublev, Australian Open 19-01-2026

Il 19 gennaio 2026, Matteo Arnaldi affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale degli Australian Open, con il match previsto sulla Kia Arena tra le 2 e le 3 di lunedì mattina, ora italiana. In questo articolo troverai il pronostico, le quote e le analisi sulla partita, per aiutarti a comprendere le potenzialità di entrambi i giocatori in questa sfida del primo Slam della stagione.

Tabellone Australian Open 2026: per Sinner esordio contro un francese, Arnaldi e Berrettini primo turno proibitivo

Questa mattina a Melbourne è stato effettuato il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2026. Jannik Sinner esordirà contro un giocatore francese, mentre Arnaldi e Berrettini affronteranno un primo turno difficile. Il torneo vede come principali favoriti Alcaraz e Sinner, rispettivamente testa di serie numero 1 e 2. La competizione si preannuncia aperta e impegnativa per tutti i partecipanti.

