Alle 11 si svolge l'incontro tra Alcaraz e Walton, primo turno degli Australian Open. Carlos Alcaraz, attualmente numero 1 al mondo, cerca di conquistare il titolo Slam che ancora gli manca. Segui con noi i risultati delle partite di oggi e resta aggiornato sulle ultime novità del torneo.

Carlos Alcaraz apre contro l'australiano Adam Walton (qualificato) la corsa per vincere lo Slam che ancora manca alla sua collezione. Il numero 1 della classifica ATP PIF è la testa di serie numero uno nel primo Major della stagione punta a unirsi a Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic come unici uomini ad aver completato il Career Grand Slam (vincendo tutti e quattro i titoli del Major in singolare) nell'era Open. A 22 anni, Alcaraz sarebbe il più giovane dei sei a raggiungere tale impresa. Lo spagnolo non ha mai superato i quarti a Melbourne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 11 Alcaraz-Walton, Carlos apre la corsa all'Australian Open

