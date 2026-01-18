Lite coltellate e fuggi-fuggi sulla 90 | l’autista soccorre il ferito poi finiscono entrambi in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato sulla strada statale 90, coinvolgendo due persone. Dopo una lite culminata con coltellate, uno dei protagonisti è stato soccorso dall’autista, che ha chiamato i soccorsi. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Sul luogo sono state rinvenute macchie di sangue e oggetti usati come tamponi, testimonianza della gravità dell’accaduto.

Milano – Macchie di sangue a terra e sui sedili. Fazzoletti appallottolati, verosimilmente usati per tamponare delle ferite. È la scena immortalata sul filobus 90 sabato sera, all'altezza di piazza Luigi di Savoia. Sono i segni di una rissa avvenuta poco prima e culminata con delle coltellate attorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118: il ferito, marocchino di circa 40 anni, è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli e non risulta in pericolo di vita. Mentre l'autista di 28 anni, in stato di choc, è stato trasportato in codice verde alla Clinica Città Studi.

