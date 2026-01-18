L’Iran rialza la tensione con gli Usa | Stop alle impiccagioni? Falsità

L’Iran ha ribadito di non aver sospeso le esecuzioni dei dissidenti, smentendo le recenti notizie di un possibile stop alle impiccagioni. La tensione tra Teheran e gli Stati Uniti si riaccende, evidenziando le difficoltà nelle relazioni diplomatiche e i continui contrasti sulla gestione dei diritti umani nel paese. Questa posizione sottolinea la complessità delle questioni interne e delle dinamiche internazionali che coinvolgono l’Iran e gli Stati Uniti.

Teheran riaccende lo scontro con gli States, smentendo la sospensione delle esecuzioni dei dissidenti. Khamenei contro Trump: «I morti li causa lui». La replica: «È il momento di cercare una nuova leadership». È tornata a salire la tensione tra Washington e Teheran. Ieri Ali Khamenei ha attaccato duramente Donald Trump. «In questa rivolta, ha fatto dichiarazioni di persona, ha incoraggiato i sediziosi ad andare avanti e ha detto: “Vi sosteniamo militarmente”», ha tuonato la guida suprema dell’Iran, per poi aggiungere: «Consideriamo il presidente degli Stati Uniti un criminale, a causa delle vittime e dei danni, a causa delle accuse contro la nazione iraniana». 🔗 Leggi su Laverita.info

In Iran, le recenti proteste persistono nonostante la sospensione delle impiccagioni. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale delle vittime, poiché l'identificazione dei morti e dei feriti è in corso. La situazione rimane tesa, con tensioni che continuano a crescere, mentre l'attenzione internazionale rimane alta. La dinamica degli eventi evidenzia le difficoltà nel contenere il movimento di protesta e la complessità della crisi attuale.

Iran, impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti. Trump incita i manifestanti. Alta tensione fra Usa, Cina e Russia

L’Iran vive da giorni un blackout totale di internet, segnando una delle crisi più gravi dalla sua nascita nel 1979. Mentre si susseguono impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti, la tensione internazionale si intensifica, con gli Stati Uniti che incoraggiano i manifestanti e le tensioni tra Usa, Cina e Russia che si acutizzano. Una situazione complessa e in continuo sviluppo, che coinvolge questioni interne ed esterne di grande rilevanza.

