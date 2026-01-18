Lions Club Paestum Host | Cerimonia di Premiazione del Poster della Pace 2025-2026

Il Lions Club Paestum Host organizza la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Poster della Pace 2025-2026”. L’evento si svolgerà sabato 31 gennaio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Erica in Piazza Santini. Un’occasione per riconoscere il talento e l’impegno dei partecipanti, promuovendo valori di pace e solidarietà. La partecipazione è aperta e rappresenta un momento di confronto e sensibilizzazione sul tema della convivenza pacifica.

Meteo: Scirocco impetuoso e tempesta imminente al Sud, poi cambia tutto? Meteo: Scirocco impetuoso e tempesta imminente al Sud, poi cambia tutto? Meteo: Scirocco impetuoso e tempesta imminente al Sud, poi cambia tutto? Meteo: Scirocco impetuoso e tempesta imminente al Sud, poi cambia tutto? Meteo: Scirocco impetuoso e tempesta imminente al Sud, poi cambia tutto? Si terrà Sabato 31 Gennaio, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Erica situata in Piazza Santini, la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Poster della Pace – Uniti come una sola cosa” organizzato dal Lions Club Paestum Host. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Lions Club Paestum Host: Cerimonia di Premiazione del Poster della Pace 2025-2026 Leggi anche: Oltre 900 elaborati: il Lions Club Forlì Host premia i vincitori del concorso 'Un Poster per la Pace' Leggi anche: Concorso internazionale “Un poster per la pace”: cerimonia di premiazione degli studenti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il Lions Club Paestum Host organizza, sabato 31 gennaio alle 17:30, presso la biblioteca Erica in piazza Santini a Capaccio Scalo, la cerimonia di premiazione “Poster della pace – Uniti come una sola cosa” 2025-2026 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.