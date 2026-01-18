L' introvabile Pizzaballa Maciste Bolchi e le altre storie | la magia dell' album Panini prosegue nell' edizione 2026

L'album Panini, nato nel 1961, rappresenta un appuntamento tradizionale per appassionati di tutte le età. Tra figurine rare come Pizzaballa e storie di campioni come Maciste Bolchi, questa collezione continua a raccontare il calcio e il suo mondo. L'edizione 2026 mantiene viva la magia di un rito che unisce generazioni, offrendo nuove opportunità di collezionare e condividere ricordi autentici.

L'idea delle figu è nata da due di quattro fratelli, Benito e Giuseppe, che per la loro agenzia di distribuzione di giornali a Modena scelsero di acquistare un lotto invenduto di vecchie figurine delle Edizioni Nannina.

