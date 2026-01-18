L'Inter ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Udinese, grazie a un gol di Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra, in buona forma, si mantiene stabile in cima alla classifica. La partita si è svolta al Bluenergy Stadium, dimostrando la continuità delle prestazioni positive della formazione allenata da Simone Inzaghi.

AGI - Un'Inter inarrestabile espugna anche il Bluenergy Stadium e consolida il primo posto in classifica. Gli uomini di Cristian Chivu superano 1-0 l'Udinese nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A, conquistando così il nono risultato utile consecutivo in campionato: decide un gol di Lautaro Martinez. La capolista parte subito con il piede sull'acceleratore, rendendosi pericolosa dopo appena 4' con una conclusione del capitano, che viene bloccata da Okoye. Un minuto piu' tardi Dimarco tenta un bel tiro al volo, che sfiora il palo. La squadra nerazzurra continua a fare la partita gestendo il possesso palla e al 20' trova il giusto varco per passare in vantaggio: Esposito agisce da centroboa e serve Lautaro Martinez, che salta un avversario e batte Okoye, realizzando il suo undicesimo gol in campionato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter passa 1-0 a Udine, decide un gol di Lautaro Martinez

Seria A, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0 - Con un gol di Lautaro l'Inter passa ad Udine e mantiene la testa solitaria della classifica, il Napoli torna al successo dopo tre pareggi, il Cagliari vince in casa contro la Juventus ... rtl.it