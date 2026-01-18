Libri | Gaia e Fischio un viaggio tra le locomotive di Pietrarsa per giovani studenti
Un viaggio tra storia, memoria e fantasia ha preso forma all’ Highlands Institute a Roma, dove è stato presentato “Gaia e Fischio – Le locomotive a vapore di Pietrarsa”, il volume illustrato per piccoli studenti che racconta le origini del trasporto ferroviario in Italia attraverso una storia capace di unire divulgazione e immaginazione, progetto editoriale realizzato dalla società Scci in partnership con Fondazione Fs Italiane. Protagonista del libro è Gaia, una bambina curiosa che, alla ricerca del suo gattino Fischio, si ritrova a visitare il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Tra locomotive a vapore, officine storiche e personaggi del passato, il racconto accompagna i giovani lettori alla scoperta delle origini delle ferrovie italiane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
