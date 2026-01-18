Libri: da Giunti Odeon POMA Liberatutti presenta «Quindi… sette incontri del duemilaventicinque». L’evento, moderato da Simone Innocenti, vede la partecipazione del curatore Alberto Demagistris e alcuni protagonisti del volume, tra cui Skim, Paolo Fabrizio Iacuzzi, Maria Cassi, Stefano Filippi e i membri dei Piqued Jacks, Francesco Bini e Andrea Lazzeretti. Un’occasione per approfondire temi e incontri significativi del 2025.

FIRENZE – La Fondazione POMA Liberatutti, realtà culturale nata a Pescia e divenuta in pochi anni un punto di riferimento per il territorio, arriva a Firenze per presentare Quindi. sette incontri del duemilaventicinque, il libro che raccoglie e racconta il cuore dei suoi primi tre anni di attività.La presentazione si terrà martedì 20 gennaio 2026 alle ore 18.30 alla Libreria Giunti Odeon (Piazza Strozzi, Firenze), sarà moderata dal giornalista Simone Innocenti e vedrà la partecipazione del curatore Alberto Demagistris e di alcuni dei protagonisti del volume: Skim, Paolo Fabrizio Iacuzzi, Maria Cassi, Stefano Filippi, e due componenti dei Piqued Jacks, Francesco Bini (basso) e Andrea Lazzeretti (voce).

La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia si presenta a Firenze

La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia, ente culturale che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo nel territorio, si presenta a Firenze. L’occasione è la mostra del libro “Quindi… sette incontri del duemilaventicinque”, che raccoglie e narra i momenti più significativi dei primi tre anni di attività della fondazione, offrendo uno sguardo autentico e approfondito sul suo percorso e sui progetti realizzati.

