L’ex responsabile di Assassin’s Creed fa causa a Ubisoft | sarebbe stato spinto a licenziarsi

Marc-Alexis Coté, ex responsabile di Assassin’s Creed e veterano di Ubisoft, ha intentato una causa contro il publisher francese. Secondo quanto dichiarato, avrebbe subito pressioni che lo avrebbero portato a licenziarsi, in particolare dopo il lancio di Assassin’s Creed Shadows. La vicenda evidenzia le tensioni interne e le difficoltà legate alla gestione dei leader di lunga data all’interno dell’azienda.

Marc-Alexis Coté, ex responsabile globale di Assassin’s Creed e veterano ventennale di Ubisoft, ha avviato un’azione legale contro il publisher francese, sostenendo di essere stato spinto a licenziarsi dopo il lancio di Assassin’s Creed Shadows. Secondo la sua ricostruzione, l’uscita dall’azienda non sarebbe stata volontaria, ma il risultato di un progressivo svuotamento del suo ruolo. La causa, depositata presso la Corte Superiore del Quebec, punta a ottenere un risarcimento vicino al milione di dollari. Ubisoft, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. Kotaku riporta che nel ricorso, Coté parla esplicitamente di “licenziamento costruttivo”, una situazione in cui il dipendente viene indotto a lasciare il proprio incarico a seguito di un peggioramento sostanziale delle condizioni di lavoro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

