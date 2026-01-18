L’ex poliziotto Graziano | Sono vivo grazie alla sanità pubblica bisogna potenziarla
Graziano, ex poliziotto, sottolinea l’importanza del sistema sanitario pubblico, riconoscendone il ruolo fondamentale nel garantire il diritto alla salute. Ritiene che il sistema debba essere potenziato e non smantellato, affinché possa continuare a offrire servizi essenziali a tutti i cittadini. La sua testimonianza evidenzia come una sanità pubblica efficiente rappresenti una priorità per la tutela della salute e il benessere della collettività.
“Il sistema sanitario pubblico è una garanzia per il diritto alla salute e sul territorio non va smantellato: la politica deve tutelarlo e farlo funzionare per il bene di tutti i cittadini”. Questo il messaggio che vuole dare Graziano Gattari, poliziotto in pensione e da tempo responsabile provinciale della Federazione Bocce, nel momento in cui decide di raccontare la sua storia per ringraziare tutti coloro che gli hanno salvato la vita. E sì perché Gattari è stato davvero a un passo dalla morte a causa di un’improvvisa emorragia interna. Ma tutto ha funzionato a dovere e alla fine, per fortuna, è qui a raccontare la sua gravissima disavventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
