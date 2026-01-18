Graziano, ex poliziotto, sottolinea l’importanza del sistema sanitario pubblico, riconoscendone il ruolo fondamentale nel garantire il diritto alla salute. Ritiene che il sistema debba essere potenziato e non smantellato, affinché possa continuare a offrire servizi essenziali a tutti i cittadini. La sua testimonianza evidenzia come una sanità pubblica efficiente rappresenti una priorità per la tutela della salute e il benessere della collettività.

“Il sistema sanitario pubblico è una garanzia per il diritto alla salute e sul territorio non va smantellato: la politica deve tutelarlo e farlo funzionare per il bene di tutti i cittadini”. Questo il messaggio che vuole dare Graziano Gattari, poliziotto in pensione e da tempo responsabile provinciale della Federazione Bocce, nel momento in cui decide di raccontare la sua storia per ringraziare tutti coloro che gli hanno salvato la vita. E sì perché Gattari è stato davvero a un passo dalla morte a causa di un’improvvisa emorragia interna. Ma tutto ha funzionato a dovere e alla fine, per fortuna, è qui a raccontare la sua gravissima disavventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex poliziotto Graziano: “Sono vivo grazie alla sanità pubblica, bisogna potenziarla”

Leggi anche: Sergio Costa, il vicepresidente della Camera: «Sono in cura per un tumore, dico grazie alla sanità pubblica. Questo male mi ha insegnato molto»

Leggi anche: Payback, l'Asfo: "Sta condannando alla chiusura imprese che da anni garantiscono supporto essenziale alla sanità pubblica"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nella suggestiva cornice della Reggia di Carditello si è svolta la cerimonia del ` , intitolato al poliziotto , Medaglia d’Oro al Valor Civile. Il , diretto dalla . - facebook.com facebook