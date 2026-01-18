Le politiche commerciali dell’Europa, tra dazi e restrizioni, rischiano di danneggiare l’economia comune. Un approccio che, invece di favorire il mercato, può creare tensioni e ostacoli agli scambi internazionali. È importante analizzare gli effetti di queste misure e promuovere strategie più equilibrate, per sostenere la crescita e la cooperazione tra gli Stati membri.

Da Sturmtruppen, dato l’ossessivo richiamo agli armamenti che ricorda lo sgangherato esercito a fumetti di Bonvi, a Von der Trumpen è un attimo. La baronessa Ursula sta guidando l’Europa verso un orizzonte di contraddizioni economiche. Fino a ieri nemica giurata dei dazi oggi, in omaggio e in conseguenza al Green deal che non è mai passato di moda a Bruxelles, rischia di far esplodere con nuove tariffe “verdi” i costi di produzione di almeno una ventina di settori industriali e di innescare una guerra doganale con la Cina che a pagare saranno gli agricoltori. Il primo aprile dell’anno appena trascorso annunciò: «Se Trump ci mette i dazi noi siamo prontissimi a vendicarci». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Europa si danneggia con i suoi stessi dazi

Leggi anche: Ecco il documento riservato con cui il Garante Privacy voleva spiare i suoi stessi dipendenti

Leggi anche: Con l'auto danneggia un tubo del gas e si dilegua: preso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sondaggio Reuters, solo il 17% degli americani approva l'annessione della Groenlandia. Il 66% teme che possa danneggiare i rapporti con la Nato e l'Europa #ANSA - facebook.com facebook

Mercosur, una presa in giro per i nostri agricoltori a firma Ursula che non fornisce alcuna garanzia ai nostri operatori del settore. L’unica certezza è l’assenza di una vera reciprocità e condizioni impari con la controparte. Ancora una volta questa Europa dan x.com