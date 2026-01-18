L’Europa dispone di uno strumento di risposta ai dazi di Trump noto come «bazooka», una misura di emergenza dalla forte portata. Nonostante la sua potenzialità, questa opzione non è mai stata ancora attivata, rimanendo a disposizione come possibile risposta futura in ambito di politica commerciale.

Dopo l’annuncio di Donald Trump sui nuovi dazi contro i paesi europei che hanno mandato soldati in Groenlandia, il Parlamento europeo ha sospeso l’approvazione dell’accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti per ritorsione ai nuovi dazi. Come hanno subito fatto notare alcuni politici e commentatori, tuttavia, l’Unione Europea dispone di uno strumento in teoria molto più efficace per rispondere ai dazi di Trump, che finora non ha mai attivato: si chiama Anti-Coercion Instrument (ACI), ed è una procedura di emergenza che permetterebbe di assegnare alla Commissione Europea il potere temporaneo di adottare misure molto dure contro un paese che minaccia economicamente l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Europa ce l’avrebbe, un modo per rispondere a Trump sui dazi

«Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. L’intesa, stipulata con l’obiettivo di evitare ritorsioni commerciali, potrebbe essere rimandata per rispondere alle tensioni in corso. La decisione riflette l’attenzione dell’Unione Europea nel gestire relazioni complesse con gli Stati Uniti, mantenendo un equilibrio tra interessi economici e strategie diplomatiche.

Mani tese all’Europa, poi la Cina alza i dazi sui formaggi. Perché la sinistra critica Trump e applaude Pechino?

L’aumento dei dazi cinesi sui formaggi rappresenta un nuovo elemento nelle dinamiche commerciali globali. Mentre l’Europa si impegna a difendere i propri interessi, alcuni osservatori si interrogano sulle posizioni della sinistra politica, che critica l’amministrazione Trump e sembra mostrare comprensione verso Pechino. In questo contesto, è importante analizzare le motivazioni e le implicazioni di queste scelte, in un quadro di complessità geopolitica e commerciale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Tra Trump e l’Europa: la posizione scomoda (e ambigua) di Meloni sul Venezuela

“David Sassoli ci avrebbe indicato che la risposta dell’Europa dovrebbe arrivare più forte e unita. Bisogna continuare a lottare per superare il veto e l’unanimita’ @camillalaureti1 x.com

Quando le persone mancano, ci si chiede come avrebbero affrontato i problemi che noi non sappiamo risolvere. Magari, l'Europa avrebbe saputo tenere più alta la voce per ottenere la pace, e con più forza saremmo riusciti a tener testa al dilagante imperialis - facebook.com facebook