L’emergenza simulata Argine rotto e alluvione | Pronti per le criticità

L’emergenza simulata rappresenta un’importante attività di preparazione, affrontando scenari come un argine rotto e un’alluvione. In quasi tre mesi di lavoro, quattro associazioni di soccorso hanno collaborato con 45 volontari e un disaster manager, per testare e migliorare le capacità di risposta alle criticità. Un esercizio fondamentale per garantire prontezza e coordinamento in situazioni di emergenza reale.

Un lavoro di organizzazione durato quasi tre mesi, quattro associazioni di soccorso coinvolte, 45 volontari a lavoro e un disaster manager. Uno spiegamento di forze dalle tute colorate ieri mattina a Monsummano da immaginare il peggio. È così che volontari e formatori sono sono cimentati ieri mattina in una simulazione complessa di protezione civile che vedeva criticità su più scenari contemporaneamente. È successo al lago Borghese dove è stato allestito il Coc, il centro operativo comunale e dove sono giunti gli operatori di protezione civile della Vab, delal Croce Rossa, della Misericordia e della Pubblica assistenza Monsummanese che sono stati affiancati anche da carabinieri e dall’intervento degli agenti piloti di droni della polizia municipale locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

