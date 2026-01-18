L’elenco dei bar di Copenhagen dove i tifosi del Napoli potranno godere del caffè sospeso

In vista della partita di martedì prossimo tra Copenhagen e Napoli, alcuni bar del centro città offriranno ai tifosi azzurri la possibilità di usufruire di caffè sospesi. Sono stati predisposti 500 caffè in 5 locali, come gesto di accoglienza e solidarietà. Questa iniziativa mira a creare un momento di convivialità tra tifosi italiani e locali, promuovendo un ambiente di rispetto e amicizia durante l’evento sportivo.

Bella iniziativa di ospitalità del Copenaghen, che in occasione della sfida di martedì prossimo contro il Napoli ha previsto, per accogliere calorosamente i tifosi azzurri, di far trovare 500 caffè sospesi in 5 locali del centro città agli italiani in trasferta. Per approfittare del gesto dei danesi sarà necessario presentarsi in uno dei bar selezionati, tra le ore 12:00 e le ore 16:00 con una maglia o una sciarpa azzurra. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Copenaghen Fc e l’ente per il turismo della città. Martedì si gioca Copenhagen-Napoli, prossima partita di Uefa Champions League al Parken Stadion in Danimarca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

