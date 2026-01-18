Lecco | le associazioni scendono in piazza a sostegno del popolo iraniano

Lecco si mobilita a sostegno del popolo iraniano, manifestando solidarietà di fronte alle violenze e alle repressioni operate dal governo islamico. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere un messaggio di solidarietà internazionale, sottolineando l'importanza di difendere i diritti umani in ogni parte del mondo. La partecipazione delle associazioni locali evidenzia l'impegno della comunità lecchese nel sostenere cause di giustizia e libertà.

Presidio a Lecco in piazza Diaz il 21 gennaio 2026 alle ore 18 organizzato da Anpi, cui aderiscono molte altre realtà del territorio. "Un momento pubblico di testimonianza e solidarietà" La piazza lecchese si accende per sostenere il popolo iraniano, vittima della violenta repressione messa in atto dal governo islamico. “In Iran uomini e donne stanno lottando pacificamente per i propri diritti fondamentali: libertà individuali, giustizia e democrazia. Una mobilitazione per l’autodeterminazione di un popolo pacifico che la Repubblica Islamica sta reprimendo con estrema violenza, attraverso arresti arbitrari, torture e uccisioni nelle strade del Paese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Italia-Iran: manifestazione in piazza Duomo a sostegno del popolo iraniano. Aderisce Fdi

Domani mattina, alle ore 11, si terrà una manifestazione in piazza Duomo a Firenze, promossa dall'associazione Italia-Iran con il supporto di Fratelli d'Italia. L'evento, che coinvolge anche i consiglieri regionali Jacopo Cellai, Matteo Zoppini e Claudio Gemelli, ha lo scopo di esprimere solidarietà al popolo iraniano nella sua richiesta di libertà e diritti fondamentali.

In corteo a Pisa a sostegno del popolo iraniano

Il prossimo 17 gennaio, Pisa si unirà a diverse città toscane in una manifestazione organizzata da Più Europa, Azione e la comunità iraniana, tra altre associazioni. Il corteo, con partenza nel rispetto delle normative, si propone di esprimere solidarietà al popolo iraniano e sostenere i valori di libertà e diritti umani, con lo slogan 'Donna, Vita, Libertà'.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

