Lecce ecco Pierotti | Terzino? Se serve gioco anche lì per il mister

Santiago Pierotti, calciatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN' prima della sfida contro il Milan, in programma alle 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Il giocatore ha commentato il ruolo di terzino, sottolineando la disponibilità a adattarsi alle esigenze della squadra e del mister, evidenziando l’approccio professionale e la volontà di contribuire in ogni reparto.

Santiago Pierotti, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul match di stasera: “Siamo stati 3 giorni qua al nord, abbiamo lavorato tanto, sempre fa bene questa cosa alla squadra, abbiamo lavorato tanto su questa partita”. Sul possibile ruolo di terzino: “Non è la mia posizione, non ci ho ancora giocato in campionato ma se il mister ha bisogno ci gioco senza problemi”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

PAGELLE E TABELLINO LECCE-ROMA 0-2: Ferguson e Dybala incidono, Pierotti che erroraccio

Analisi e valutazioni della partita tra Lecce e Roma, terminata 0-2. Dybala e Ferguson sono stati i protagonisti, contribuendo alle rispettive reti e alle prestazioni complessive della squadra. Il tabellino evidenzia anche un errore significativo di Pierotti. Di seguito, i voti e i commenti sul match, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 202526.

Nk - E' entranto N'Dri intanto nel Lecce al posto di Pierotti x.com

Tutto pronto per Inter-Lecce; ecco lo starting XI dei giallorossi: Lecce: Falcone ©, Siebert, Štulic, Gandelman, Veiga, Sottil, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Maleh. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Morente, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, K - facebook.com facebook