Lecce Damiani deciso su Camarda | Per noi non è cambiato nulla tra 20 giorni rientrerà

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha confermato la fiducia nei confronti di Camarda, affermando che per la squadra non ci sono cambiamenti e che il giocatore rientrerà tra venti giorni. La sua dichiarazione è stata rilasciata prima di Milan-Lecce, partita valida per la 21ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro.

Saverio Sticchi Damiani, Presidente giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su Camarda: "Non ci sono novità per quanto ci riguarda. Il ragazzo ha avuto questo problema alla spalla, è stato curato dai nostri medici e visitato da uno specialista. Vi è unanimità che con 20 giorni di riposo Camarda potrà rientrare e darci una mano fino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla". Sui nomi del mercato: "Questi giorni di mercato siamo riusciti a centrare tre obiettivi di mercato per noi importanti, sia per il presente che per il futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

