Le star sul red carpet di Londra per la première mondiale di 28 Giorni dopo | Il Tempio delle Ossa Il video di Amicait

(askanews) – Le star sul red carpet a Londra per la première mondiale di 28 Giorni dopo: Il Tempio delle Ossa ( 28 Days later: The Bone Temple ), quarto capitolo della fortunata serie cinematografica 28 Giorni dopo, con Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman e Chi Lewis-Parry. GUARDA LE FOTO The menu, le foto del film con Ralph Fiennes chef stellato e inquietante. Il produttore Danny Boyle, descrive il film come «una battaglia tra il bene e il male. ma affrontata in un modo completamente unico attraverso i “Jimmies”», un gruppo di psicopatici selvaggi cresciuti durante l’apocalisse zombie. 🔗 Leggi su Amica.it

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Le prime recensioni sono entusiasmanti!

Dopo 28 anni, il Tempio delle Ossa torna a sorprendere il pubblico. Le prime recensioni sono entusiaste, anticipando un ritorno epico nel panorama horror nel 2026. Questo nuovo capitolo promette di consolidare il suo posto tra i franchise più iconici e amati dagli appassionati del genere.

