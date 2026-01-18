Le rotonde allo svincolo della A11 Capecchi punta il dito su Giani | Chiarezza su tempi e responsabili

Capecchi richiede maggiore chiarezza sulla realizzazione della rotonda allo svincolo della A11 di Montecatini Terme. In particolare, evidenzia l’importanza di conoscere tempi certi e responsabilità precise da parte della Regione Toscana, per garantire un intervento trasparente e condiviso. La questione riguarda aspetti tecnici e amministrativi fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo del territorio.

"Sulla nuova rotonda allo svincolo autostradale di Montecatini Terme servono chiarezza, trasparenza e un’assunzione di responsabilità da parte della Regione Toscana". Sul dibattito del tornato a essere del momento interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, che ha presentato un’interrogazione al presidente Eugenio Giani e alla Giunta toscana, per fare luce sullo stato dell’opera, strategica per la viabilità della Valdinievole. "Dalla documentazione disponibile – afferma Capecchi – emerge una situazione confusa e contraddittoria. Da un lato il progetto della rotonda risulta legato alla realizzazione della terza corsia dell’A11 nel tratto Firenze–Pistoia, dall’altro, negli anni, si sono susseguite comunicazioni diverse tra Comune di Pieve a Nievole, Autostrade per l’Italia e Ministero delle Infrastrutture, senza che si sia arrivati a una programmazione certa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le rotonde allo svincolo della A11. Capecchi punta il dito su Giani: "Chiarezza su tempi e responsabili" Leggi anche: Selvaggia Lucarelli chiarisce le voci sui litigi a Ballando e punta il dito su un sabotatore Leggi anche: Rifiuti, Mezzetti: "Su Tcp psicosi irrazionale". E punta il dito contro le migliaia di affitti in nero Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le rotonde allo svincolo della A11. Capecchi punta il dito su Giani: Chiarezza su tempi e responsabili. Le rotonde allo svincolo della A11. Capecchi punta il dito su Giani: "Chiarezza su tempi e responsabili" - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione: "Situazione confusa e contraddittoria" ... lanazione.it

Svincolo A11, Baldi (Gruppo misto): "Colpe da dividere tra Ministro Salvini e sindaca Diolaiuti" - David Baldi (Griuppo misdto) interviene ancora una volta sul casello A11. valdinievoleoggi.it

Nuovo svincolo A11, Baldi (Gruppo misto): "Basta illudere la gente, ecco come sono andate le cose" - Il consigliere comunale del Gruppo misto David Baldi interviene ancora sul casello A11. valdinievoleoggi.it

Le prime auto transitano già da oggi pomeriggio sul nuovo svincolo con due rotonde e percorsi ciclopedonali; l’opera da 4 milioni di euro prepara l’arrivo del Quarto Ponte che sarà inaugurato lunedì - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.