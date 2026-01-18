Le piscine Dogali annaspano | Stangata da 400mila euro

Le piscine Dogali stanno affrontando una difficile situazione economica, con un incremento dei costi energetici che si aggira intorno ai 400.000 euro. Questa difficile congiuntura si inserisce in un contesto di aumenti delle spese energetiche iniziati nel 2022, che ha colpito duramente molte strutture sportive e ricreative. La situazione evidenzia le sfide di un settore particolarmente sensibile alle variazioni dei costi dell’energia.

Tra chi ha sofferto maggiormente gli aumenti dei prezzi dell'energia dal 2022 a oggi, una menzione d'onore va certamente alle piscine Dogali. "Con quasi 3mila metri cubi d'acqua da riscaldare, di cui 2.150 nella sola vasca 50 metri – spiega Paolo Belluzzi (nella foto), presidente del cda di Ssd Dogali – queste piscine rappresentano un unicum in Italia. Già da tre anni, a partire dal 2022, quando fummo costretti a chiudere per alcune settimane a causa dell'impennata dei costi delle utenze, il Comune ha sempre cercato di sostenerci integrando parte delle spese. In questi anni, con la collaborazione dell'amministrazione e dei tecnici, abbiamo fatto tutto il possibile per razionalizzare i consumi, ma oltre una certa soglia non è possibile spingersi".

