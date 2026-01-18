Le partite di oggi | in campo Milan e Roma Senegal e Marocco si giocano la Coppa d' Africa

Le partite di oggi includono incontri di rilievo come Milan-Roma e il confronto tra Senegal e Marocco per la Coppa d'Africa. In Europa si disputano numerosi incontri nei principali campionati, tra cui la Serie A con il derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina. Un programma ricco di eventi che offre appassionanti sfide per gli appassionati di calcio.

In Serie A si parte alle 12:30 con Parma-Genoa. In serata Milan-Lecce alle 20:45, con Allegri che cercherà i tre punti per restare in scia dell'Inter. In Spagna c'è il Barcellona sul campo della Real Sociedad, in Premier il Newcastle di Tonali affronta il Wolverhampton. Occhi puntati sulla finale di Coppa d'Africa: a Rabat, il Marocco proverà a riportare a casa un trofeo che manca da cinquant'anni. Dall'altra parte, il Senegal di Mané e Koulibaly. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le partite di oggi: in campo Milan e Roma, Senegal e Marocco si giocano la Coppa d'Africa Leggi anche: Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio e apre al meglio la competizione. Oggi in campo tre partite con diversi “italiani” possibili protagonisti Leggi anche: Senegal-Marocco in finale Coppa d’Africa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; Serie A, Cremonese-Cagliari finisce 2-2. Milan-Genoa 1-1. HIGHLIGHTS; Il Como gioca, il Milan vince: Allegri rimonta con doppietta Rabiot e Maignan show! Le dichiarazioni; Le partite di oggi: in campo Milan e Roma, Senegal e Marocco si giocano la Coppa d'Africa. Le partite di oggi, giovedì 15 gennaio 2026: Como-Milan e Verona-Bologna - Elenco delle partite previste per il 15 gennaio 2026: giù il sipario sui recuperi di Serie A, si gioca anche in Bundesliga e in Copa del Rey ... calciomagazine.net Dove vedere Milan-Lecce, Torino-Roma e le altre partite di oggi in serie A - I rossoneri devono rispondere a Inter e Napoli, Gasperini cerca la rivincita contro i granata dopo l'eliminazione in Coppa Italia ... msn.com

