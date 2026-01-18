Le pagelle Il palcoscenico rigenera Laurientè Idzes una sicurezza
Le pagelle della partita evidenziano come Laurienté si sia affermato come elemento di rinnovamento, mentre Idzes si conferma una presenza affidabile in difesa. Muric si distingue per la parata decisiva su Lobotka, evitando il gol iniziale del Napoli. Un'analisi obiettiva che mette in luce le prestazioni individuali e il contributo di ogni giocatore nel corso dell'incontro.
MURIC 6. Argina il tentativo del Napoli che Lobotka trasformerà in gol in avvio di gara. Rischia grossissimo con un rinvio maldestro: un ‘invito’ che McTominay non raccoglie. WALUKIEWICZ 5,5. Parecchia fatica nella zona di competenza. Aggredito sempre, di rado riaggredente: qualche lancio lungo non necessariamente preciso e un paio di cross ‘telefonati’. E molte rincorse a ritroso, per il difensore polacco. IDZES 6,5 (foto). Il canovaccio tattico gli consegna Hojlund. Lo limita con la sicurezza che non ti aspetti. MUHAREMOVIC 6. Bene in uscita, meno quando Vergara, che si accentra, gli regala, in velocità, affanni non richiesti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
