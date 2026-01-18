Le Misericordine e il suo carisma | bruciate d’amore

Le Misericordine di San Gerardo sono un istituto religioso femminile di diritto pontificio, fondato a Monza da don Luigi Talamoni. Il loro carisma si basa su un impegno umile e dolce, alimentato da un amore profondo. Questa spiritualità si traduce in dedizione e servizio, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso, che riflette la loro missione di compassion e carità.

"Siate umili, dolci; bruciate di amore". In queste raccomandazioni di don Luigi Talamoni c'è il senso della congregazione delle Suore Misericordine di San Gerardo, istituto religioso femminile di diritto pontificio fondato dal sacerdote monzese. Sin dall'inizio don Luigi aveva preso a cuore la vita di poveri e malati. Ed è proprio nel confessionale del Duomo di Monza (oggetto tuttora di venerazione, messaggi ed ex voto) che incontra la signora Maria Biffi, che aveva accompagnato il marito fino alla morte nella sua lunga malattia e aveva perso un figlio in tenera età. Ed è proprio sotto la guida del suo confessore che Maria Biffi decide di dedicarsi all'assistenza degli ammalati poveri.

