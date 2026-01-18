Le manette per un uomo innocente

Una fotografia che ritrae un uomo innocente in manette e un suo commento su Facebook che trasmette un senso di ingiustizia. Un’immagine e parole che mettono in discussione il sistema e suscitano riflessioni sulla presunzione di innocenza e sulla tutela dei diritti individuali. Un episodio che invita a considerare con attenzione le implicazioni di una cattura e delle comunicazioni digitali in situazioni delicate.

Una fotografia che fa gelare il sangue nelle vene e un suo post su Facebook pesante come una randellata. Non solo per chi, nascosto dietro a una toga, gli ha inflitto sette anni di processi prima di arrivare a due assoluzioni (la seconda in appello), 46 giorni di carcere in isolamento, quattro mesi di carcere e due di arresti domiciliari, ma anche per chi ne ha approfittato per attaccarlo come il Comune di Milano del sindaco Sala che si è costituito parte civile nel processo o chi si è semplicemente e colpevolmente girato dall'altra parte. Fingendo di non conoscerlo più. Protagonista è Pietro Tatarella, un tempo non troppo lontano giovane promessa della politica del centrodestra lombardo e nazionale, finito suo malgrado nell'inchiesta milanese ironicamente chiamata "Mensa dei poveri" per il noto ristorante in cui i politici si attovagliavano all'ombra della Regione e finivano intercettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

