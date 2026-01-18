Le infezioni sono in aumento | superati i 100mila contagi
Negli ultimi mesi, i casi di infezione, tra influenza e Covid, sono aumentati significativamente, con oltre 100.000 contagi registrati. In Lombardia, si registrano circa 12.000 nuovi casi ogni settimana, superando di gran lunga i dati degli anni precedenti. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare attentamente l’andamento delle malattie infettive e adottare le misure di prevenzione più appropriate.
I DATI. Si viaggia sui 12mila casi a settimana in Lombardia: tra influenza e Covid, da ottobre superata di gran lunga la quota. Si è passati infatti da un’incidenza di 10,41 casi ogni mille abitanti (3.477 casi di infezioni respiratorie acute) a un’incidenza di 10,73 casi ogni mille abitanti (4.809 casi di infezioni), un aumento di casi intorno al 38% rispetto alla settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio. Applicando i numeri sul contesto bergamasco, ora si viaggia a circa 12mila infezioni settimanali, contro le circa 11.600 della settimana antecedente (aumento intorno al 3,4%). I risultati si riferiscono ai dati raccolti attraverso i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che fanno parte delle reti sentinella epidemiologica di RespiVirnet. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L’influenza si sta diffondendo in Italia, con un aumento dei contagi. In Umbria, sebbene al momento registri numeri contenuti, oltre seimila persone sono a letto a causa della malattia. I dati provenienti dai medici sentinella evidenziano una crescita dei casi, confermando la tendenza di un’intensificazione del fenomeno anche in questa regione.
L'epidemia di influenza stagionale è in aumento, con un incremento di infezioni respiratorie in Italia. Secondo l'ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, circa 695 mila persone hanno contratto infezioni acute nella settimana scorsa, portando il totale a circa 4 milioni dall'inizio della sorveglianza. Cresce anche la preoccupazione per il nuovo ceppo “virus K”.
