le iene consegnano il pandoro a chiara ferragni

Questa sera, domenica 18 gennaio, torna in onda su Italia 1 una nuova puntata di Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni. Tra i servizi in programma, la consegna di un pandoro a Chiara Ferragni, un momento che si inserisce nel quadro più ampio dell'informazione e dell'intrattenimento proposto dal programma.

Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, domenica 18 gennaio, con un nuovo appuntamento de Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1. Anticipazioni del 18 gennaio 2026. Stefano Corti e il caso Chiara Ferragni. Dopo mesi di polemiche e inchieste, Chiara Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata legate ai due casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Stefano Corti ha incontrato l’imprenditrice digitale, le ha consegnato un pandoro e ha ripercorso passo dopo passo l’intera vicenda del Pandoro Gate. Max Andreetta sul caso Monica Busetto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Chiara Ferragni torna al centro dell'attenzione con il caso Pandoro Gate. I legali dell'influencer affermano che non c'è reato e che Chiara è innocente. Dopo aver presentato le proprie argomentazioni, attendono ora la decisione degli altri difensori, sperando in un esito favorevole. La vicenda continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo e dei social, alimentando discussioni e aspettative.

