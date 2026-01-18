Le fibre sono le nuove proteine | ecco perché ne mangiamo di più e facciamo benissimo

Le fibre stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle scelte alimentari quotidiane, sostituendo le proteine come elemento di interesse principale. Questo cambiamento riflette una maggiore attenzione alla salute e all’equilibrio nutrizionale, valorizzando i benefici delle fibre per il benessere generale. In questo articolo, esploreremo le ragioni di questa tendenza e come integrarle correttamente nella dieta.

Dopo il lungo dominio delle proteine, un nuovo protagonista emerge nelle tendenze dei nutrizionisti e sui social media: le fibre. Se prima i erano invasi da frullati proteici, oggi TikTok celebra porridge arricchiti con semi di chia e piatti a base di legumi. Quello che per anni è stato etichettato come un elemento secondario della dieta è ora ufficialmente il nutriente più sottovalutato del momento, capace di scalzare l’immagine glamour dei regimi per sportivi. I numeri raccontano però una realtà di carenza diffusa: se le linee guida sanitarie consigliano un apporto quotidiano di 30 grammi, la media reale si ferma a poco più di 16 grammi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

