Le Cronache della Folgoluce di Brandon Sanderson rappresentano un esempio di come il fantasy possa essere costruito con attenzione alla coerenza e alla profondità narrativa. In un panorama spesso caratterizzato da produzioni rapide e meno strutturate, questa saga si distingue per l’attenzione ai dettagli e alla creazione di un mondo complesso, in cui magia, politica e caratterizzazione dei personaggi si intrecciano in modo organico e credibile.

Nel panorama del fantasy contemporaneo, spesso diviso tra l’eredità ingombrante dei classici e produzioni più rapide ma meno strutturate, Le Cronache della Folgoluce di Brandon Sanderson si impongono come un’opera fuori scala, non soltanto per l’ampiezza del progetto, ma per l’ambizione dichiarata di costruire un mondo narrativo che funzioni secondo regole proprie, coerenti e riconoscibili, tanto nella magia quanto nella storia, nella politica e nella psicologia dei personaggi. La saga è ambientata su Roshar, un pianeta modellato da tempeste devastanti che ne hanno plasmato la geografia, le specie viventi e perfino le strutture sociali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Le Cronache della Folgoluce: quando il fantasy diventa architettura narrativa

Cos’è il gazar? Quando il tessuto diventa architettura dell’abito

Il gazar è un tessuto di origine giapponese, noto per la sua leggerezza e resistenza. In ambito di haute couture, il gazar viene utilizzato per creare abiti che assumono forme strutturali e scultoree, trasformando il tessuto in un elemento architettonico. Questa tecnica consente di modellare capi che vanno oltre la semplice vestibilità, diventando vere e proprie opere d’arte tessili. Cos’è il gazar? Quando il tessuto diventa architettura dell’abito.

Disabilità narrativa e diritto: quando le voci delle persone diventano protagoniste

Il convegno “Disabilità, Narrativa e Diritto”, tenutosi il 13 dicembre presso il Centro Diurno ARMONIA di Nardò, ha promosso un dibattito sull'importanza di ascoltare e valorizzare le voci delle persone con disabilità. Organizzato dalla Cooperativa Sociale POLIS, l'evento ha sottolineato il ruolo centrale delle storie individuali nel riconoscimento dei diritti e nell'inclusione sociale.