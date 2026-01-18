Lazio-Como per Sarri arriva l' ultima chiamata per l' Europa | il pronostico

La sfida tra Lazio e Como, valida per la 21ª giornata, rappresenta un momento cruciale per la squadra biancoceleste, con Sarri che si gioca una possibile qualificazione europea. Allo stadio Olimpico, la partita vede protagonisti Mau e Fabregas, con un vantaggio di sei punti sul rivale. Un risultato importante per definire le ambizioni di entrambe le squadre nella stagione in corso.

La 21ª giornata si chiude allo stadio Olimpico con la sfida tra Mau e Fabregas, che ha un vantaggio di sei punti sul rivale Si chiude allo stadio Olimpico la ventunesima giornata di serie A con l'affascinante sfida tra due allenatori che hanno la stessa mentalità di gioco. Entrambi puntano all'Europa ma Sarri ha 6 punti di ritardo rispetto a Fabregas. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Como in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20.45. La Lazio arriva a questa sfida decisiva per il suo campionato ancora una volta in emergenza e turbata dalle polemiche tra la società a Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

