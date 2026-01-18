Lazio | Bonafoni Pd no a cancellazione Registro unico nazionale del terzo settore

La Regione Lazio ha recentemente deciso di cancellare dal Registro unico nazionale del terzo settore numerosi enti che non hanno rispettato gli obblighi di aggiornamento e deposito degli atti richiesti. La scelta, adottata alla fine del 2025, mira a garantire la regolarità e la trasparenza delle organizzazioni iscritte, regolando il settore e favorendo un’attività più conforme alle norme vigenti.

Con un provvedimento adottato negli ultimi giorni del 2025, la Regione Lazio ha ufficialmente disposto la cancellazione dal Registro unico nazionale del terzo settore di numerosi enti, ritenuti inadempienti rispetto a specifici obblighi di natura formale, come l’aggiornamento e il deposito degli atti necessari. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota dalla consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni, che ricopre anche il ruolo di coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile per il terzo settore e l’associazionismo. “Tale decisione, che si basa esclusivamente su motivazioni burocratiche, determina tuttavia l’esclusione di enti che, attualmente, stanno portando avanti progetti in collaborazione con la Regione, enti che collaborano attivamente con gli ospedali del Lazio o che hanno avuto un ruolo cruciale durante l’emergenza Covid e, più recentemente, a supporto del Giubileo, anche in sinergia con la Protezione Civile”, ha aggiunto Bonafoni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Recentemente, la Regione Lazio ha deciso di cancellare circa 3.000 enti del Terzo Settore dal registro unico nazionale. Questa scelta, formalizzata con una determinazione dirigenziale del 29 dicembre, ha suscitato attenzione tra le organizzazioni e gli operatori del settore. La decisione rappresenta un cambiamento importante per il panorama del terzo settore nella regione, con implicazioni sulla gestione e sulla trasparenza delle associazioni coinvolte.

