Lavoro inclusione e sviluppo economico | 10 milioni di euro dal Comune di Napoli
Il Comune di Napoli ha approvato un piano di investimento da 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo economico, favorire l’occupazione e rafforzare le reti sociali. Questa iniziativa mira a sostenere la crescita del territorio attraverso interventi strategici, contribuendo a creare nuove opportunità e a favorire l’inclusione sociale. Un passo importante per rafforzare il ruolo di Napoli come città orientata al progresso e alla coesione.
L’amministrazione comunale di Napoli ha varato un piano straordinario da dieci milioni di euro per sostenere la crescita economica, favorire la creazione di lavoro e rafforzare le reti sociali. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a rilanciare l’imprenditorialita’, valorizzare l’economia sociale e promuovere l’innovazione digitale, con l’obiettivo di rendere la citta’ piu’ competitiva e inclusiva. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora alle Politiche giovanili, al Lavoro e alle Politiche sociali, Chiara Marciani hanno illustrato gli obiettivi dell’iniziativa, singoli interventi e il ruolo di “regista” che svolge il Comune. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
