Lavoro inclusione e sviluppo economico | 10 milioni di euro dal Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha approvato un piano di investimento da 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo economico, favorire l’occupazione e rafforzare le reti sociali. Questa iniziativa mira a sostenere la crescita del territorio attraverso interventi strategici, contribuendo a creare nuove opportunità e a favorire l’inclusione sociale. Un passo importante per rafforzare il ruolo di Napoli come città orientata al progresso e alla coesione.

