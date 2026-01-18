Lavori in autostrada chiuse diverse entrate e uscite Il programma giorni e orari

Sono state programmate chiusure temporanee di alcune entrate e uscite lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli nel territorio del Milanese e della Lombardia. Le chiusure, previste per specifici giorni e orari, sono necessarie per interventi di manutenzione e ispezioni. Si consiglia di consultare il calendario e pianificare di conseguenza gli spostamenti, prestando attenzione alle eventuali indicazioni sul percorso alternativo.

Chiusure annunciate lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli nel Milanese e in Lombardia per manutenzioni e ispezioni. Lo segnala Autostrade per l'Italia.Melegnano e BinascoMercoledì 21, dalle 9 di sera (e fino alle 5 del mattino seguente), per ispezione e manutenzione di un cavalcavia saranno chiuse.

Autostrada A4 e strade della provincia: i lavori in programma in questi giorni

In questi giorni sono in corso interventi di manutenzione sulle autostrade e strade della provincia di Verona, con lavori di rifacimento della pavimentazione che interessano diversi tratti. In particolare, sull'A4, si segnalano interventi tra i chilometri 248+000 e 252+000 in carreggiata Est, tra i caselli di Desenzano e Peschiera del Garda.

Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, il tratto di autostrada sarà chiuso per lavori - facebook.com facebook

Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Chiusura notturna per lavori tra Allacciamento Diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova dal 14.01.2026 ore 21:00 al 15.01.2026 ore 05:00 x.com