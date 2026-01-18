Lavora a Leolandia | oltre 150 posizioni disponibili anche senza esperienza

Leolandia, il parco giochi di Brembate (Bergamo), apre le candidature per la stagione 2026. Sono disponibili oltre 150 posti di lavoro, anche senza esperienza pregressa. Questa è un’opportunità per inserirsi in un ambiente dinamico e in crescita, contribuendo alla buona riuscita delle attività del parco. Per chi cerca un impiego stagionale o un’esperienza nel settore dell’intrattenimento, Leolandia rappresenta una scelta interessante e accessibile.

Leolandia, il parco giochi situato a Brembate in provincia di Bergamo, avvia la campagna di reclutamento per la stagione 2026. Apre le selezioni il 14 febbraio per assumere oltre 150 unità di personale, il che significa che sarà una buona opportunità di lavoro rivolta soprattutto ai giovani e ai candidati alla prima esperienza, confermando l'attenzione del parco alla crescita professionale e allo sviluppo di competenze trasversali Posizioni disponibili e aree di lavoro. Le nuove assunzioni riguardano sei macroaree principali. Si cercano animatori e animatrici con competenze nella danza e figure per interpretare le mascotte del parco.

