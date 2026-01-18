L’autostrada ostaggio degli ultras | guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1 con caschi e spranghe

Oggi sull’A1 a Casalecchio di Reno si è verificato un scontro tra gruppi di ultras di Fiorentina e Roma, poco prima dell'inizio della partita di Serie A. L’episodio, avvenuto sulla corsia d’emergenza, ha coinvolto caschi e spranghe, trasformando l’autostrada in un campo di battaglia. La situazione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico prima di un importante incontro calcistico.

L’ autostrada diventa il nuovo terreno di battaglia degli ultras. Oggi poco dopo le ore 12.30 gruppi organizzati delle tifoserie di Fiorentina e Roma si sono scontrati sulla corsia d’emergenza dell’ A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, poche ore prima del fischio d’inizio del match tra i rossoblu e i viola, valido per la Serie A. Circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe, mentre gli altri veicoli hanno rischiato incidenti per evitarli. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ultras della Roma e della Fiorentina, guerriglia sull'autostrada: scontri con mazze e spranghe

