L' auto si ribalta sulla Statale | ferito un giovanissimo
Oggi, domenica 18 gennaio, sulla Statale 240 tra Nago e Arco, un’auto si è ribaltata, causando il ferimento di un giovane. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, interrompendo il traffico e richiedendo l’intervento dei soccorsi. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità sono al lavoro per gestire la situazione.
Erano da poco passate le 9 di oggi, domenica 18 gennaio, quando sulla Statale 240, direttrice che collega gli abitati gardesani di Nago e Arco, un'auto ha perso il controllo, ribaltandosi su un fianco e fermando la propria corsa nel bel mezzo della carreggiata.Non si conoscono ancora le cause che.
