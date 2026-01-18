L' auto si ribalta sulla Statale | ferito un giovanissimo

Oggi, domenica 18 gennaio, sulla Statale 240 tra Nago e Arco, un’auto si è ribaltata, causando il ferimento di un giovane. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, interrompendo il traffico e richiedendo l’intervento dei soccorsi. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità sono al lavoro per gestire la situazione.

