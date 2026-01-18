Lautaro | All’Inter ho tutto e lotto per vincere perché dovrei andare via?

Lautaro Martínez, in una recente intervista ad AFA Estudio, ha condiviso le motivazioni della sua permanenza all’Inter. Con parole sincere, il giocatore argentino ha spiegato perché, nonostante il mercato in evoluzione, ha deciso di rimanere e continuare a lottare con la squadra nerazzurra, evidenziando il suo impegno e il legame con il club. Un’intervista che offre uno sguardo diretto sulla sua scelta e sulla sua motivazione.

In una lunga intervista concessa ad AFA Estudio, Lautaro Martínez ha spiegato con grande chiarezza perché, in un calcio sempre più segnato da trasferimenti continui, ha scelto di legarsi così profondamente all’ Inter. Il capitano nerazzurro ha raccontato di non aver mai avuto veri dubbi sul suo percorso: a Milano si è sempre sentito rispettato e valorizzato, fino a diventare il leader di una squadra di livello mondiale. Un contesto in cui, dal suo arrivo, sono arrivati trofei, finali europee e una crescita costante, personale e collettiva. Lautaro ha sottolineato come le sue scelte siano sempre state guidate prima dall’aspetto sportivo e umano che da quello economico, ammettendo che offerte più ricche non sono mancate, ma non sono mai state decisive. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

