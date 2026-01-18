L’Atletico Ascoli si presenta come una squadra solida, ma anche noi abbiamo le nostre qualità. Agenore Maurizi, nel suo consueto intervento pre partita, sottolinea l’importanza di mantenere i piedi per terra e affrontare il match odierno al Del Conero con rispetto e determinazione, senza lasciarsi trascinare dalla presunzione. Un’occasione importante nella ventesima giornata di campionato, che richiede concentrazione e spirito di squadra.

L’Atletico Ascoli è una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Attacca così Agenore Maurizi la sua consueta analisi pre partita in vista del match odierno al Del Conero, big match della ventesima giornata. "Non bisogna essere presuntuosi, però, perché la presunzione fa brutti scherzi, nella vita come nello sport. Dobbiamo rispettare sempre tutti, il rispetto viene prima di ogni cosa e noi rispettiamo molto l’Atletico Ascoli, anche perché sarebbe da sciocchi non farlo. E’ una squadra forte, costruita bene, allenata da tre anni dallo stesso tecnico, che tra l’altro stimo molto. Un progetto lungimirante anche dal punto di vista tecnico: difficile oggi trovare allenatori che restano in una società per più di cinque mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L'Atletico Ascoli è forte come lo siamo noi. L'importante è non peccare di presunzione"

