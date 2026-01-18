L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia rappresenta un episodio che invita l’Europa a riconsiderare la propria strategia globale. La pressione americana, attraverso misure economiche, mette in luce le tensioni geopolitiche nel Grande Nord. Tuttavia, questa situazione può anche aprire spazi di dialogo e collaborazione tra i Paesi europei e altre potenze, favorendo un rafforzamento delle proprie posizioni e un’attenzione maggiore alle sfide del Nord.

La manovra di Donald Trump e degli Usa per spingere all’angolo i Paesi europei e farli cedere sul dossier Groenlandia, sostanziatasi nell’applicazione di extra-dazi per i Paesi europei che hanno inviato truppe nel Grande Nord a sostenere la sovranità danese e l’autonomia di Nuuk, palesa diverse minacce ma è una mossa che può offrire delle opportunità. Cosa rivelano le minacce degli Usa. Le minacce sono chiare. E hanno a che vedere con la presa di consapevolezza di un dato strategico: Trump rottama l’Occidente come spazio squisitamente politico, sostanzialmente rinuncia alla narrazione sottostante alla Nato (ma non, si badi, alla sua infrastruttura militare) e rivendica l’Europa e i suoi Paesi come parte di una sfera d’influenza ad esclusiva trazione statunitense, non considerando le volontà degli Stati del Vecchio Continente paragonabili a quelle di Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’assalto di Trump alla Groenlandia: per l’Europa l’opportunità di guardare finalmente oltre gli Usa

Leggi anche: Sulla Groenlandia l'Europa frena Trump. Finalmente

Leggi anche: Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «È già parte della Nato, confini inviolabili». Ma gli Usa vanno avanti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trump: «Abbiamo bisogno la Groenlandia per la sicurezza nazionale» - E se date un'occhiata alla Groenlandia, guardando su e giù lungo la costa, ci sono navi russe e cinesi dappertutto. ilmessaggero.it

Trump nomina un inviato speciale Usa in Groenlandia. Protesta la Danimarca: "È inaccettabile" - Il Presidente Usa Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth la nomina del governatore della Louisiana, Jeff Landry, a "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". huffingtonpost.it

«Trump first», dalle mire sulla Groenlandia alla «flotta dorata» e la purga degli ambasciatori: la megalomania del presidente - La perdita di consensi nel Paese non lo induce a maggiore cautela: Donald Trump va avanti a tutta forza anche in questi giorni festivi con la ... corriere.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

La piena di Trump e il giunco europeo L'assalto alla Fed non si fermerà Polpette avvelenate per un'Europa sanguinante Giappone, lavorare di più con meno lavoratori Irpef, dall'erosione alla frana Flaiano a Cialtronia E molto altro x.com

L’amministrazione Trump ha lanciato l’ennesimo assalto al diritto internazionale e alla lotta contro il cambiamento climatico. Con una mossa gravissima e senza precedenti, mercoledì 7 gennaio il segretario di stato Marco Rubio ha annunciato il ritiro degli - facebook.com facebook