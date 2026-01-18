Lascia il Napoli e la Serie A | le novità spiazzano può dire addio già a gennaio

Il mercato del Napoli resta ancora fermo, ma alcune novità potrebbero presto emergere. La strategia attuale prevede di cedere prima di acquistare, seguendo il principio del saldo zero. Questa situazione, inaspettata, potrebbe portare a cambiamenti già a gennaio, influenzando la composizione della rosa e le prospettive future della squadra. Restano da monitorare gli sviluppi e le eventuali mosse della società in un contesto di mercato ancora incerto.

Il mercato del Napoli è ancora al momento bloccato, ma qualcosa potrebbe muoversi a breve. Con la strategia del saldo zero, la società è chiamata prima a cedere e solo dopo a intervenire in entrata. Tra i nomi finiti sul tavolo delle uscite c’è quello di Mathias Olivera, seguito con attenzione dal campionato inglese. Il Nottingham Forest ha avviato i contatti e sta valutando un’operazione già per il mercato di gennaio. Olivera seguito dalla Premier League: le novità. Secondo quanto riportato dal giornalista Eduardo Burgos di ‘AS’ sul proprio profilo ‘X’, anche Mathias Olivera è finito nel mirino di un club estero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

De Bruyne può già dire addio al Napoli? La bomba sganciata da Il Mattino: ecco cosa può accadere a gennaio

Secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sono possibilità che Kevin De Bruyne lasci il Napoli già a gennaio. La situazione dell’infermeria del club potrebbe influire sul futuro del centrocampista belga, anche se non tutti gli infortuni hanno lo stesso impatto. Restano da capire le decisioni della società e le eventuali conseguenze sul reparto mediano.

Sorpresa Napoli, può dire addio già a gennaio: affare da 35 milioni

Il mercato di gennaio si avvicina e le trattative iniziano a prendere forma. Secondo fonti portoghesi, il Napoli avrebbe avviato contatti con il Benfica per Lorenzo Lucca, un affare valutato intorno ai 35 milioni di euro. La possibile cessione rappresenta un’anticipazione importante per la squadra partenopea, che potrebbe dover affrontare questa operazione nei prossimi mesi.

